Restaurantes com pegada sustentável são tendência em São Paulo

Sair para comer e experimentar novos sabores, no fim de semana ou sempre que der vontade, é um dos prazeres do paulistano. Se o hábito estiver alinhado com aspectos de sustentabilidade - uma tendência mundial -, melhor ainda. Por isso, o Emais fez uma lista caprichada de lugares que combinam boas opções gastronômicas e práticas sustentáveis. Afinal, para mudar o mundo, é preciso estar bem alimentado. Confira:

Lanchonete da Cidade

Foto: Divulgação

Pensando em formas de deixar o método de entrega mais sustentável, a tradicional Lanchonete da Cidade, dedicada aos hambúrgueres artesanais, inovou: trouxe para o Brasil, no começo de março, a embalagem PleatPlak, muito usada na América do Norte e na Europa. Funcional, o embrulho, que é biodegradável e impermeável, ainda pode ser usado durante o consumo, já que também preserva a qualidade do alimento. Além disso, a rede também oferece um copo de limonada para quem chega a qualquer unidade de bicicleta.

(Alameda Tietê, 110, Jardim Paulista. Tel.: (11) 3086-3399. Domingo a quinta, das 12h à 1h; sexta e sábado, das 12h às 3h)

Pirajá

Foto: Leo Feltran

Da entrada à saideira, o Pirajá reproduz com sofisticação um tipo de estabelecimento muito comum em outra capital brasileira: o Rio de Janeiro. Pratos quentes, petiscos, saladas e drinks são o forte do restaurante, que também mostra sua preocupação com o meio ambiente. Tanto é que ciclistas que estacionam suas magrelas por lá ganham, automaticamente, um copo de chá mate gelado.

(Avenida Brigadeiro Faria Lima, 64, Pinheiros. Tel.: (11) 3815-6881. Segunda a quarta, das 12h à 1h; quinta a sábado, das 12h às 2h; domingo, das 12h às 19h)

Tubaína Bar

Foto: Divulgação

Esse bar, localizado na região central da capital, ostenta com méritos o título de vanguardista. Inclusive no que diz respeito à sustentabilidade. Especializado em tubaína e com boa parte do cardápio trazendo opções veganas, o Pirajá foi o primeiro bar de São Paulo a receber o Selo Restaurante Sustentável. Além do mobiliário, quase todo feito com materiais reutilizados, aspectos como o tratamento com os funcionários, a utilização consciente de energia e o uso de ingredientes orgânicos comprovam as boas práticas do local.

(Rua Haddock Lobo, 74, Cerqueira César. Tel.: (11) 3129-4930. Segunda a quinta, das 12h às 15h e das 18h às 0h30; sexta, das 12h às 2h30; sábado, das 13h às 2h30; fecha domingo)

Tuju Restaurante

Foto: Divulgação

Poucos restaurantes podem se gabar de ter duas hortas - uma externa e outra em estufa - dentro de suas dependências. E esse é o caso do Tuju, nome em referência à ave homônima. Especializado em cozinha brasileira, o local preza pelo uso de ingredientes orgânicos, preparados com delicadeza e sofisticação. Além disso, possui uma extensa carta de drinks.

(Rua Fradique Coutinho, 1.248, Pinheiros. Tel.: (11) 2691-5548. Terça a sexta, das 12h às 15h e das 19h30 às 23h; sábado, das 13h às 16h e das 19h30 às 23h; domingo, das 13h às 16h; fecha segunda)

Vegan Burger

Foto: Divulgação

Na atividade desde 2010, o Vegan Burger já é um clássico para vegetarianos, veganos e apreciadores da gastronomia sem produtos de origem animal. Mas não é um lugar qualquer. Isso porque não há um espaço físico em si. O local se tornou conhecido por ser um bike delivery, que atende na região central de São Paulo, entregando seis opções de lanche em domicílio sem poluir a cidade.

(Segunda a sexta, das 12h às 20h; sábado, das 18h às 22h. Tel.: (11) 3101-7912)

Jazz Restô & Burgers

Foto: Divulgação

Próximo à estação Ana Rosa do Metrô está o Jazz Restô & Burgers, que combina diversas opções de lanches com elementos do gênero musical norte-americano. Mas o diferencial do estabelecimento está na decoração: os lustres que iluminam o ambiente são feitos com garrafas reutilizadas. Já as mesas foram construídas a partir de velhas caixas de madeira, dessas de bacalhau. É pura consciência aliada ao bom gosto.

(Rua Vergueiro, 2.080, Vila Mariana. Tel.: (11) 2369-1453. Segunda a quinta, das 12h45 às 15h e das 18h30 às 23h; sexta, das 12h45 às 15h; sábado, das 19h30 às 00h; fecha domingo)

Salad Days

Foto: Divulgação

Novidade do momento, a hamburgueria Salad Days foi recém-inaugurada, em fevereiro deste ano, trazendo opções veganas para clássicos carnívoros, como hambúrguer de grão de bico e chips de inhame. Na lanchonete, os ciclistas também são presenteados com bebida grátis: um chá mate com limão bem gelado.

(Rua Antônio Carlos, 419, Consolação. Tel.: (11) 95192-0100. Abre somente aos sábados, das 17h às 22h)