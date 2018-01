Reserva se joga na modernidade

A Reserva, marca dos Meninos do Rio Rony Meisler, Fernando Sigal e Diogo Mariani, foi ao passado para criar sua moda de verão 2008, mas se jogou na modernidade do Second Life para apresentar a coleção. O desfile da grife começou no ambiente virtual, mostrado no telão. Os modelos avatares apresentaram alguns looks da proposta, inspirada na Ipanema dos anos 60 e 70. Depois foram rapazes de verdade que tomaram a passarela, para trazer várias versões de camisetas de listras largas, canga para rapazes, estamparia tropical, shorts de modelagem ajustada, com influência da alfaiataria, e cós baixo, macacão com zíper frontal, e cores que passearam dos beges aos verdes e laranjas (o tom aposta da temporada). O visual é propositadamente `largado`, arrematado por havaianas e alpargatas nos pés dos surfistas contemporâneos. Animale mostra seu verão Com um atraso inacreditável de uma hora e meia, a Animale mostrou seu verão 2008 no Fashion Rio. Na passarela, a esperada moda sexy para uma mulher que não teme a ousadia.E adota o lamê dourado sem susto, tanto em vestidinhos, como em calças, segura uma transparência e, principalmente, vai colocar à mostra todo o resultado da malhação e da drenagem linfática, já que os vestidos são muito, mas muito curtinhos. O corpo também se insinua nas maxi cavas, e até as mangas que parecem capa promovem o jogo do esconde-mostra da grife.O shape é geométrico e aparece nas construções quadradas das formas das saias e blusas. Para confeccionar a coleção, o couro aparece, mas são os lenços de seda estampados que assumem a forma de minivestidinhos e blusas esvoaçantes, tudo bem com a cara da consumidora perua poderosa da etiqueta. DTA aposta na leveza A coleção da DTA (novo nome para a antiga Disritmia) veio construída em organza, com vestidinhos levíssimos, curtinhos, joviais. As transparências são sutis, a estamparia traz tie dyes elaborados. Os plissadinhos aparecem aqui e ali. Bom o bloco dos brihos sobre estampas coloridas que fechou a apresentação.