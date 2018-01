Reserva ambiental reduz número de queimadas

A criação de reservas diminui a ocorrência de queimadas na Amazônia brasileira, mesmo quando as áreas protegidas são cortadas por estradas. Foi o que mostrou um estudo publicado ontem na Public Library of Science ONE (one.plos.org). O fogo é uma das principais causas de desmatamento nas florestas tropicais. "As árvores não têm proteção natural contra as chamas", explica Marion Adeney, principal autor do estudo e pesquisador da Universidade Duke. Cerca de 90% das queimadas começam a menos de dez quilômetros das rodovias. Os cientistas avaliaram 10 anos de imagens de incêndios florestais coletadas por satélite.