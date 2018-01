Repórter fotográfico do ''Estado'' vence prêmio Ethos com fotos da Amazônia

O repórter fotográfico do Estado Dida Sampaio foi o vencedor do 8º Prêmio Ethos de Jornalismo (PEJ) na categoria Fotojornalismo. Participaram da edição especial deste ano somente jornalistas que já haviam sido premiados em uma das sete edições anteriores. Veja a galeria de fotos sobre a Amazônia Dida Sampaio - que venceu em 2002 com o trabalho Desmatamento na Amazônia - concorreu com quatro trabalhos publicados no Estado em 2007: Amazônia: o garimpo verde, Amazônia - ainda é possível salvar?, Revista Amazônia grandes reportagens e Floresta ameaçada. Poderiam ser inscritos materiais publicados entre 1º de setembro de 2000 e 30 de abril de 2008. A premiação, em 2008, integra a agenda de comemorações dos dez anos do Instituto Ethos. O objetivo do evento era homenagear o conjunto da obra em responsabilidade social, empresarial e desenvolvimento sustentável aplicado à gestão dos negócios. Os vencedores da 8ª edição do Prêmio Ethos participam de um debate e de uma oficina durante o Seminário Especial do Prêmio, que será realizado no dia 30 de setembro. O PEJ, criado em 2001, é uma iniciativa anual do Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social que busca dar visibilidade à cobertura e estimular o debate sobre sustentabilidade e responsabilidade social empresarial e reconhecer os jornalistas que, com seus trabalhos, contribuíram para a evolução desse movimento.