O repórter Eduardo Nunomura, do Estado, recebeu na noite de ontem o 6º Prêmio Senai de Jornalismo, na categoria jornalismo impresso - Inovação Tecnológica para a Indústria. A reportagem vencedora, Expansão da ciência e tecnologia é maior no interior paulista, publicada em outubro do ano passado, mostra a força da pesquisa científica no interior do Estado de São Paulo.