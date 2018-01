Repasse de antiviral pode parar na Justiça

A Defensoria Pública da União estuda entrar com uma ação civil pública contra o Ministério da Saúde por causa da centralização dos estoques do antiviral Tamiflu. O medicamento, que tem como princípio ativo o oseltamivir, é usado no tratamento dos casos mais graves de gripe suína. "Está havendo uma centralização excessiva. O ministério tem de ter diálogo e parceria com entidades privadas", diz o defensor público da União André Ordacgy. Ele já enviou ofícios interpelando as três esferas de governo sobre uma série de procedimentos adotados para a prevenção e controle da epidemia de gripe suína. Se as respostas não forem satisfatórias, ele afirma que entrará com a ação. A assessoria de imprensa do Ministério da Saúde informou que o governo não está monopolizando o estoque do medicamento, mas fez uma compra de 9 milhões de doses para serem encapsuladas e 800 mil doses já prontas, que estão sendo repassadas aos Estados na medida em que eles são solicitados. Os Estados repassam ao município e esses, para as unidades. Segundo o ministério, se o medicamento não está disponível em clínicas particulares e farmácias, é porque o laboratório não está fornecendo. O Estado tentou ouvir a Roche, laboratório que produz o Tamiflu, mas não obteve resposta. Além da centralização do medicamento, que é mais eficaz quando usado nas primeiras 48 horas após o início dos sintomas, Ordacgy questiona a desorganização do sistema de saúde e a demora na realização de exames de diagnóstico. "O que estamos vendo nas emergências é uma mistura geral. Quem quebrou o pé, quem tem catapora e casos suspeitos de gripe suína estão todos juntos no mesmo ambiente fechado", disse ele. Para ele, as tendas de hidratação usadas na epidemia de dengue de 2008 no Rio e o auxílio do Exército deveriam ser utilizados para a montagem de postos de triagem de gripe. Ordacgy também defende que seja ampliado o número de laboratórios para diagnosticar a doença. Atualmente, apenas três laboratórios públicos realizam todos os exames e não estão dando conta da demanda. A pasta informou que estuda credenciar mais três laboratórios, mas por enquanto esses são os únicos com tecnologia e pessoal treinado para esse fim. NOVAS DOSES O primeiro lote de 50 mil tratamentos contra a gripe suína chegou ontem ao Ministério da Saúde - que deve ter 1 milhão de tratamentos disponíveis até setembro. Eles serão distribuídos aos 68 hospitais de referência do País e devem superar o número de casos graves. Uma segunda leva dos remédios, mais 50 mil, será entregue até 15 de agosto e outros 750 mil tratamentos chegarão até 30 de setembro. Além disso, outros 150 mil tratamentos - encapsulados pelo Laboratório de Farmanguinhos, no Rio, com a matéria-prima que o governo já possuía - estarão prontos até o fim deste mês. Cada tratamento é composto por dez comprimidos de fosfato de oseltamivir. SAIBA MAIS A gripe suína é assim chamada porque a linhagem responsável pelo surto atual surgiu em criações de porcos; a Organização Mundial da Saúde refere-se à doença como influenza A(H1N1) A transmissão se dá pelo ar ou por contato com secreções de pessoas infectadas, com incubação de três a cinco dias Os sintomas são os mesmos da gripe sazonal: febre alta repentina, dor de cabeça, garganta inflamada, tosse e congestão nasal; dores no corpo são comuns. Também pode haver vômito e diarreia O tratamento é feito com antivirais, administrados em até 48 horas após o surgimento dos primeiros sintomas Se você tem os sintomas, ligue para um médico ou uma unidade de serviço de saúde. Evite contato com outras pessoas. Caso tenha de se deslocar, cubra o nariz e a boca durante o percurso Como ainda não existe uma vacina específica contra esse vírus, para se prevenir, evite contato com pessoas doentes, com febre ou tosse; lave as mãos frequentemente; alimente-se e descanse bem, para fortalecer as defesas naturais do corpo A gripe suína está chamando atenção porque se trata de um vírus novo, pouco conhecido e, portanto, imprevisível. Também se destaca pela diferença no perfil dos infectados: adultos jovens, em vez de crianças e idosos em especial, público normalmente mais atingido pela gripe comum A Organização Mundial da Saúde não conta mais todos os casos de gripe porque especialistas suspeitam que a doença já se alastrou para mais de 1 milhão de pessoas. O Ministério da Saúde brasileiro divulga boletins com os casos confirmados no País às quartas-feiras