Na tarde de ontem, ambientalistas do Greenpeace instalaram relógios gigantes no Parque Ibirapuera (zona sul da capital) para fazer a contagem regressiva para a 15ª reunião da Convenção do Clima, que será realizada de 7 a 18 de dezembro em Copenhague, na Dinamarca. O encontro definirá as medidas de cada país no combate às mudanças do clima..