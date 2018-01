Práticas religiosas, como ir à igreja ou rezar, são pouco determinantes da felicidade de uma criança, diz estudo da Universidade da Colúmbia Britânica, do Canadá. Foram pesquisadas 320 crianças entre 8 e 12 anos de 4 colégios públicos e 2 religiosos. As mais felizes são as que sentem que sua vida faz sentido e têm relações interpessoais profundas.