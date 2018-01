Relatório sobre a região será levado a Lula

"O Estado tem de ocupar o seu espaço para eliminar o vazio de poder que existe na Amazônia." A síntese é do ministro da Defesa, Nelson Jobim, depois de passar a semana passada inteira em visita a 17 unidades militares da região e ser informado de que na fronteira do Estado de Rondônia com a Bolívia o desmatamento, de setembro do ano passado a setembro deste ano, cresceu 600%. Jobim vai fazer um relatório sobre tudo o que viu na região e entregá-lo ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva e à ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Dizendo-se "impressionado" com os relatos de militares, do Ibama e da Polícia Federal (PF) sobre desmatamento e falta de projetos de desenvolvimento sustentável para a região, o ministro Jobim firmou a convicção de que "o reaparelhamento das Forças Armadas é um assunto nacional, e não apenas uma questão meramente administrativa, de manter um determinado setor do poder público mais ou menos equipado". Trata-se, acrescentou o ministro da Defesa, de criar condições "para um bom trabalho em defesa da Pátria". ?VAZIO DE PODER? Além da devastação da mata para exploração das madeiras, Jobim notou que há uma pressão sobre a região claramente provocada pela expansão da agropecuária. "Isso mostra a necessidade de um critério econômico de desenvolvimento sustentável porque é preciso definir as formas de sustentação das populações." Ele fez questão de levar outras autoridades na visita à Amazônia, como a ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, que ficou dois dias na área, e até ministros do Superior Tribunal de Justiça (STJ). "As visitas (das demais autoridades) são necessárias porque ajudam a tomar as decisões", defendeu o ministro da Defesa. O general Augusto Heleno, comandante militar da Amazônia, fez coro com Jobim sobre o "vazio de poder" e disse esperar que o Exército chegue ao final de 2008 com cerca de 28 mil homens na região. Hoje, estão lá 23,5 mil. Apesar disso, ele admite que o aumento de efetivo não é o fundamental para a defesa da Amazônia. "É importante melhorar as condições de trabalho de quem já está lá e terminar a instalação dos quartéis planejados", disse.