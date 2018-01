Relações perigosas

.

O mundo virtual está cada vez mais próximo do real. Quem é que não conhece alguém que tenha encontrado sua cara metade em algum site de relacionamento? Para se ter uma ideia, o número de usuários ativos da internet, no trabalho e em residências, chegou a 36,4 milhões - sendo que o acesso em todos os ambientes chegou a 64,8 milhões, segundo dados de uma recente pesquisa Ibope Nielsen Online.

TEATRO - Luciene levou para o palco suas decepções na internet, e também as histórias engraçadas

Quem vai para a internet em busca de um par geralmente idealiza uma pessoa e, assim, vasculha os milhares de perfis cadastrados. O difícil é confiar no que está escrito lá. Um levantamento realizado por pesquisadores norte-americanos, e divulgado na revista científica Proceedings of Computer/Human Interaction, mostrou que 81% dos que acessam esses sites mentem. Nesses casos, trata-se de mentirinhas bobas. De um lado, os homens querem parecer mais altos - mais de 52% declararam ser pelo menos 2 centímetros maiores do que são. Do outro, as mulheres se apresentam como mais magras - 64% disseram ter no mínimo 2,5 quilos a menos do que realmente têm.

O fato é que a web também é acessada por gente mal intencionada. "As pessoas acham que a internet é mágica e, quando estão frágeis, viram alvo de quem surge se apresentando como a melhor solução para os seus problemas. Aí são criadas oportunidades até para roubos à casa", exemplifica o titular da Delegacia de Repressão a Crime Cometidos por Meios Eletrônicos do Departamento de Investigações sobre Crime Organizado (Deic), José Mariano de Araújo Filho.

EXPERT - Fátima identifica o perfil logo nas primeiras tecladas

A escritora Luciene Balbino, de 42 anos, separada e mãe de um casal de adolescentes, levou suas decepções do mundo virtual para os palcos. "Eu pensei que seria um drama, mas virou uma comédia", espanta-se Luciene, que assina a peça teatral Ponto Com. Ela conta que a maioria dos pretendentes com quem se encontrou não era nada daquilo que estava na tela do computador. "A cada encontro, me sentia mais distante do que buscava", lamenta.

Depois de um ano de busca, Luciene se sentiu tão decepcionada que encerrou essa história. Foi quando teve a ideia de colocar toda sua experiência no papel e transformá-la em uma peça, que pudesse ajudar outras pessoas. "Continuei na busca, mas a partir dali queria ter mais histórias para contar, inclusive de outras pessoas", explica. Na peça, Luciene incluiu o caso de um oriental que se mostrava muito alto, mas, pessoalmente, era uns 10 centímetros menor. E o de um espertinho que já tinha namorada, mas tentou um relacionamento com ela. E, ainda, um psiquiatra com tique nervoso, entre muitas outras histórias. Há até situações em que os homens passam apuros. "A peça é uma maneira de mostrar que as pessoas amam muito o que está longe, mas precisam ver que seu grande amor pode estar muito mais perto do que imaginam", define Luciene.

V., uma artista plástica, viúva, de 63 anos, estava na casa de uma amiga cadastrada em um site de namoro quando conheceu um promotor pela internet. Trocaram e-mails, telefones e se encontraram em um shopping no mesmo dia. "A maior loucura que já fiz na vida", assume. Ela não gostou dele de cara. Além disso, a foto que havia em seu perfil era antiga, o que dava a impressão de ser mais jovem. Ao vivo, a decepção. Embora tivesse mostrado certa elegância por alguns instantes, ele reclamava que não poderia comer nada por conta da diabete. Estava muito agitado e sugeriu que fossem para outro lugar, por causa do barulho no local.

"Entramos no carro e ele ainda me pediu R$ 2,00 para pagar o flanelinha. Foi direto para um drive-in. Pedi para sair de lá na hora, e ele falou que me daria um tapa na cara. Como não demonstrei medo, apesar de estar tremendo, falei que revidaria. Saímos e ele começou a me insultar. Circulou com o carro por um lugar horrível. Eu disse que estava com medo de passar por ali. Foi quando ele mostrou um revólver e disse que não sentia medo porque andava armado. Mas fui firme e falei que ele teria de me deixar no mesmo lugar onde me encontrou: em casa!", conta ela. "Ele estava tão transtornado que eu fiquei calada", lembra. Depois do trauma, nunca mais quis entrar nesses sites.

FUJA DO PERIGO

Da mesma forma que não se deve sair por aí distribuindo endereço, fotos e telefone para quem não se conhece bem, não é recomendado agir dessa forma na internet. "A rede virtual não transforma caráter. Então, não tenha vergonha de estabelecer contato no trabalho dele, ligando em horários diferentes", sugere o delegado José Mariano de Araújo Filho. "Quem tem boa intenção esclarece as coisas. Se a informação estiver obscura, descarte o relacionamento."

Apesar de se orgulhar por ter sido o cupido em muitas relações que deram certo, o presidente do Meetic para a América Latina, Claudio Gandelman - que administra o ParPerfeito, o maior site de relacionamento do Brasil, com 18,5 milhões de usuários cadastrados e cerca de 2 milhões de mensagens trocadas diariamente - conta que, com a necessidade de dar segurança aos seus usuários, preserva as informações pessoais dos clientes. É usada uma ferramenta de e-mail e chat, para que a conversa ocorra sem que as pessoas precisem sair do site. Além disso, todas as fotos são monitoradas, principalmente para evitar que sejam usadas indevidamente nos perfis imagens de artistas ou outras captadas na web.

A consultora R.G., de 42 anos, manteve contato com um australiano durante um mês. Certo dia, ele deu sinais de que estava triste e lhe contou que estava viajando a trabalho pela África da Sul com a filha, mas não tinha conseguido retornar porque a companhia aérea não havia aceitado o pagamento da passagem com cartão de crédito. "Ele me pediu 2 mil dólares emprestados, jurando por todos os santos que me devolveria o dinheiro assim que chegasse", lembra. Para tudo ele tinha uma boa resposta. R.G. questionou por que ele não havia pedido o dinheiro para a mãe ("ela tem problema cardíaco") ou para os amigos ("para não misturar as coisas"). Ainda, perguntou por que não tinha o bilhete de volta, já que viajava a trabalho ("queria tirar uns dias de folga"). "Eu dei corda para ver até onde ele iria com essa história", desafiou R. G. Por fim, um dia ela abriu o email e havia uma mensagem da American Airlines, solicitando os dados de seu cartão de crédito e pedindo a confirmação da compra da passagem. Foi quando ela se cansou e bloqueou o rapaz da sua lista, pois, passada uma semana, ele ainda insistia com a história.

Mas não são só mulheres que caem nesse golpes. O americano Jeffery Wingo - que se apaixonou por uma brasileira e, depois disso, criou o site de relacionamento brazilcharm. com - conta que já caiu no conto de mulheres que lhe pediam presentes e dinheiro para pagar contas e tratamentos de saúde do filho, da avó, etc.

Por isso, Claudio Gandelman, administrador do ParPerfeito, recomenda gastar algum tempinho conhecendo as pessoas. "Deve-se cruzar os dados informados com uma pesquisa em redes sociais, e conferir se há algum amigo em comum", aconselha.

Fátima Almeida teve sorte. Já namorou gaúcho, português e chileno pela internet. Viajou para Portugal e Peru com a metade das passagens pagas, para conhecer pessoalmente os pretendentes virtuais. "Mesmo sem criar expectativas, o encanto acabou", conta. Com a experiência que adquiriu durante os quatro anos em que frequenta esses sites, já consegue definir um perfil das pessoas. "Os ansiosos ficam mandando mensagens instantâneas todo o tempo. Os esnobes enviam fotos de viagens, e dizem a marca do carro. E os pervertidos não perguntam nem o nome, já querem saber as características físicas." Como diz Gandelma, do ParPerfeito, história de desilusão também faz parte da vida.