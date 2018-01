Rejuvenescimento facial

Toxina botulínica tipo A O que é? uma substância produzida pela bactéria Clostridium botulinum, causadora do botulismo, que paralisa os movimentos musculares da região na qual é aplicada Técnica: as injeções são feitas com seringas de agulhas bem finas na testa, entre as sobrancelhas, ao redor dos olhos, no nariz (para elevar um pouco a ponta), e no pescoço. O procedimento é realizado nos consultórios. Contra-indicações: pacientes grávidas ou amamentando; adolescentes; pessoas alérgicas à toxina Durabilidade: de três a seis meses Recuperação: nas quatro horas após a aplicação, o paciente não pode deitar para que o produto não se espalhe Riscos: desenvolver resistência à toxina - Miectomia O que é? cirurgia plástica feita na musculatura ao redor dos olhos e na testa para eliminar ou suavizar as rugas de expressão, como os "pés-de-galinha" Técnica: para eliminar os "pés-de-galinha", o cirurgião faz um corte ao longo da linha do cabelo que vai do canto da testa até a orelha. A cirurgia é feita com anestesia local e sedação Contra-indicações: pacientes que não estão dispostos a aceitar um resultado permanente Durabilidade: a técnica existe há seis anos, e neste período, as rugas dos pacientes submetido a ela não voltaram Recuperação: o paciente não pode se expor ao sol por pelo menos 30 dias; os hematomas somem, em média, em 15 dias Riscos: Pode haver paralisia facial; o paciente pode perder a naturalidade e ficar com aparência inexpressiva - aspecto "robotizado" - Preenchimentos O que é? todo rosto envelhecido tem uma atrofia. O preenchimento com ácido hialurônico é um tratamento que serve para recuperar locais que perdem a projeção com a idade(como os lábios e as maçãs do rosto) e para atenuar rugas e sulcos faciais mais profundos Técnica: por meio de injeções com agulhas bem finas, o ácido hialurônico é aplicado nos tecidos da face Contra-indicações: pessoas alérgicas à substância; pessoas intolerantes a agulha Durabilidade: o ácido hialurônico é absorvido pelo organismo em um período entre seis meses e um ano. Mas a durabilidade varia de acordo com as características clínicas individuais dos pacientes Recuperação: imediata. Riscos: de desenvolvimento de processos alérgicos - Lifting facial O que é? cirurgia plástica realizada na face e pescoço para levantar a pele e músculos, bem como retirar os excessos de pele Técnica: são feitos dois pequenos cortes para cada lado da face: um na frente e outro atrás da orelha. A partir destes cortes, tanto a musculatura quanto a pele são reposicionadas e fixadas por meio de pontos internos Contra-indicações: pacientes que já passaram por várias cirurgias nos quais já não é possível melhorar a estética facial cirurgicamente Durabilidade: em média, um lifting rejuvenesce 10 anos Recuperação: o paciente não pode se expor ao sol por pelo menos 30 dias; os hematomas somem, em média, em 15 dias Riscos: formação de quelóide ou hipertrofia de cicatrizes; pode haver paralisia facial - Peelings faciais O que é?: procedimentos realizados para descamar e renovar a camada superficial da pele da região facial Técnica: existem diferentes tipos de peeling: químicos, mecânicos e a laser. A maioria é feita em consultório, mas alguns necessitam de internação hospitalar Contra-indicações: os tratamentos a base de fenol são contra-indicados para pacientes com doenças cardíacas, pois a substância provoca arritmia cardíaca Durabilidade: varia de acordo com as características clínicas individuais Recuperação: varia de acordo com o tipo da substância utilizada no peeling Riscos: cicatrizes; problemas de pigmentação da pele (hipercromia); queimaduras; arritmia durante a aplicação do peeling a base de fenol - Contour Threadlift O que é? técnica criada há quatro anos pelo cirurgião plástico canadense Gregory L. Ruff, feita com fios farpados similares a fios de sutura Técnica: introdução de um fio de polipropileno farpado não absorvível na pele. As pequenas farpas do fio, uma vez posicionadas, formam uma estrutura que levanta suavemente o tecido flácido da área tratada (sobrancelha, face ou pescoço) Contra-indicações: pacientes que já tem uma flacidez facial muito avançada Durabilidade: varia de paciente para paciente, mas em média, é de 5 a 10 anos Recuperação: o paciente não fica com cicatriz, não tem sedação e pode ir para casa assim que acaba o procedimento Riscos: são mínimos, já que deixa um aspecto natural