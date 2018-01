Reinaldo Lourenço abre SPFW no Teatro da Faap

Reinaldo Lourenço abriu a edição Inverno 2007 do São Paulo Fashion Week nesta quarta-feira, no Teatro da Faap (Fundação Armando Álvares Penteado), com direito a uma platéia recheada de famosos e renomados, como o prefeito de São Paulo Gilberto Kassab - que deu "nota 10" para o desfile -, a atriz Fernanda Torres e Donata Meirelles, diretora da Daslu. Reynaldo Lourenço parece ter se superado. O cuidado com a alfaiataria fez com que as roupas caíssem com perfeição no corpo das modelos. "Estava tudo muito bem cortado, muito bem feito. É um desfile que poderia estar em qualquer lugar do mundo", elogiou Donata. Se na última temporada o estilista investiu no veludo, podemos dizer que agora ele finalmente abriu as cortinas! Os vestidos, cheios de camadas feitas de tecidos variados, como organza e couro, tinham como elemento de junção zíperes. Lourenço também usou correntes prateadas, abusou do comprimento curto e apresentou leggings de couro como se fossem uma ´segunda pele´. Seus vestidos de festa vieram arredondados e coloridos, em um desfile que teve como cor base o preto. Para finalizar, uma linha de vestidos drapeados espetaculares, um deles usado pela também espetacular top Carol Trentini. Na platéia... ?Gostei muito, revela a capacidade, a sensibilidade do estilista, e mostra a razão de Lourenço estar na abertura da Fashion Week, de torná-la mais uma vez um grande evento, que continua a altura dos melhores momentos da cidade de São Paulo?, disse Gilberto Kassab, referindo-se ao desfile de Lourenço. Para Kassab, o tema do evento este ano, a sustentabilidade, é ?mais do que oportuno?. ?No momento em que todo o universo, toda a humanidade tem de estar consciente da importância da sustentabilidade, da conservação da natureza.? Ah... o prefeito não foi de grife, viu. Kassab vestia um terno feito por um alfaite da família. Pertinho do prefeito, também na primeira fila, estava Fernanda Torres, que disse ter adorado todos os modelos de Lourenço. ?Levaria vários para o meu armário, não sei onde eu iria com eles no Rio?, disse. Fernanda, que está em cartaz em São Paulo com a peça Casa dos Budas Ditosos, aprovou o uso do metalizado nas peças. Os plissados do estilista também agradaram a atriz. ?Um metalizado para o Oscar?, brincou. Matéria ampliada às 14h30