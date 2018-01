Região Norte terá mais bolsas do CNPq

O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), do Ministério da Ciência e Tecnologia, quer aumentar em 70% o número de bolsas de doutorado e mestrado da Região Norte, em convênio com instituições locais de ensino. A medida faz parte da política do conselho para promover o desenvolvimento da ciência e tecnologia de forma mais homogênea no País. Atualmente, os Estados do Norte recebem apenas 2% das bolsas do CNPq.