Reencontro de turma: US$ 41 mi

A Universidade Harvard, nos EUA, não é só uma das instituições de ensino mais prestigiosas do mundo. É uma das mais eficientes na arrecadação de doações. No ano passado, conseguiu US$ 595 milhões (R$ 1,1 bilhão) extras. O dinheiro foi obtido de 89 mil doadores, basicamente ex-alunos e fundações. Perto de US$ 41 milhões (R$ 76 milhões), por exemplo, foram arrecadados na festa dos 25 anos de formatura das turmas de 1981. Esses recursos extras - a segunda soma mais alta já arrecadada em Harvard - são resultado de uma intensa campanha que têm os ex-alunos como alvo. Cerca de 500 funcionários encarregam-se da tarefa. O dinheiro das doações no ano passado equivaleu a cerca de 25% do orçamento total da Universidade Harvard para custeio. A verba foi aplicada em bolsas de estudo, pesquisas, construção de salas de aula e laboratórios e compra de equipamentos.