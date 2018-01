Redes rurais serão incluídas nos testes

O Ministério da Educação vai incluir, a partir do ano que vem, a avaliação das escolas rurais na Prova Brasil. Criada para ser universal e testar todos os alunos de 4ª e 8ª série do ensino fundamental, a Prova considerava apenas as escolas urbanas. A expectativa agora é de que mais 450 mil alunos e 10 mil escolas sejam avaliados. No entanto, entre as escolas rurais, a prova será feita apenas na 4ª série, já que praticamente não há unidades com turmas de 8ª série que sigam o padrão mínimo adotado pelo MEC, de pelo menos 20 alunos matriculados por turma. Apesar do número expressivo de escolas rurais no País - chegam a 88 mil -, a maioria é pequena e tem apenas até a 4ª série, concentrando 15% das matrículas da educação básica. Ainda assim, a entrada dessas turmas na Prova Brasil era cobrada pelos secretários de educação e ONGs que trabalham com educação no campo. "Havia um receio de que as redes concentrassem os esforços nas escolas urbanas porque apenas os resultados dessas contavam para o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb)", explica Reynaldo Fernandes, presidente do Instituto Nacional de Estatísticas e Pesquisas em Educação (Inep). O Ideb de cada município é formado pelos resultados na Prova Brasil associados a dados de evasão e repetência. Sem os dados das escolas rurais, os resultados têm desvio. Isso porque, em média, os resultados das escolas rurais são bastante inferiores aos das urbanas. Os resultados do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) de 2007 - feito por amostragem e que incluiu as escolas do campo, mas só tem resultados por Estados - mostra que a diferença entre alunos de escolas urbanas e rurais chegam a 21,49 pontos em português; em matemática, passam dos 19 pontos. O presidente do Inep diz, também, que gostaria de incluir as escolas privadas na Prova Brasil.