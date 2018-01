Rede pública terá vacina pneumocócica em 2010

A partir de 2010, a vacina pneumocócica conjugada - que previne otite média, pneumonia e meningite bacterianas - fará parte do calendário de vacinação infantil das crianças menores de 1 ano. O Programa Nacional de Imunizações oferecerá 13 milhões de doses a 3,2 milhões de bebês. Nas clínicas particulares, que já dispõem da vacina, o custo total é de cerca de R$ 500. São necessárias três ou quatro doses para garantir taxa de imunização de 80% a 85%. Estima-se que, com a vacinação em massa nessa faixa etária, possam ser evitadas, em média, 1.500 mortes de crianças por ano. No Brasil, o pneumococo causa cerca de 1.500 casos de meningite, 20 mil hospitalizações por pneumonia e 3 milhões de otite média aguda por ano. A oferta da vacina será possível graças a um acordo de transferência tecnológica assinado ontem entre a fabricante, a Glaxo SmithKline, e a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). Serão cinco etapas até que o País tenha o domínio completo da tecnologia, em 2017. O Ministério da Saúde está investindo cerca de R$ 400 milhões na compra das 13 milhões de doses necessárias para vacinar todos os menores de 1 ano em 2010. O custo por dose é de R$ 31, o que equivale a um gasto de R$ 124 por bebê. NOVAS VACINAS Em contrapartida, a GSK investirá R$ 92,4 milhões na Fiocruz, em um acordo para o desenvolvimento de vacinas contra dengue e malária e o aperfeiçoamento da contra febre amarela, já produzida pela fundação. A vacina da Glaxo protege contra 10 sorotipos de pneumococo (os que mais circulam no Brasil) e do Haemophilus influenzae não tipificável (HiNT). Para o presidente da Sociedade Brasileira de Pneumologia, Paulo Teixeira, a inclusão da vacina, além de proteger a população, reduzirá os custos com a saúde pública. "O pneumococo é o principal germe causador de infecções infantis", disse ele, acrescentando que, nos EUA, o número de mortes causadas pela bactéria caiu de 60% a 90% com a inclusão da vacina no calendário. SAIBA MAIS O que são: Causadas pela bactéria Streptococcus pneumoniae, as doenças pneumocócicas atingem o trato respiratório e o cérebro Transmissão: Por meio de tosse, espirro ou objetos contaminados Grupos de risco: Menores de 2 anos, idosos e pessoas com baixa imunidade são mais vulneráveis do que a população em geral Tratamento: Antibióticos