Redação e Comunicação, o 8º volume

Circula hoje o 8º volume da Enciclopédia do Estudante, que traz o tema Redação e Comunicação. Entre os seus recursos, a obra traz uma série de orientações práticas e um manual sobre ortografia e pontuação. Uma extensa seção do livro é dedicada à apresentação de 35 modelos de documentos, incluindo itens escolares e profissionais como monografia. Um dicionário de dificuldades, com mais de 250 verbetes, facilita a consulta para a solução das dúvidas mais comuns. Parceria entre o Estado e a editora Moderna, a coleção aborda em seu 8º livro os vários tipos de texto - como a narração e a descrição - e as mais diferentes formas de linguagem - literária, científica, jornalística, televisiva, publicitária e de internet. TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO Levando em consideração que freqüentemente o estudante não sabe qual é o método mais eficaz para estudar e os pais têm dificuldade em orientá-lo, esse volume traz um capítulo sobre tratamento da informação. Nele se ensina a empreender uma leitura, hierarquizar um texto, organizar as informações, fazer um resumo e refletir sobre o que foi exposto. O leitor encontrará também no livro informações sobre as mais variadas estratégias de comunicação. No total, Redação e Comunicação traz 455 fotos e 295 ilustrações. O 9º volume da coleção Enciclopédia - que será lançado no domingo que vem - é um guia para o estudo da vida desde sua origem na Terra até os complexos sistemas desenvolvidos pelos seres vivos de diversas espécies. O livro começa explicando o que é um ser vivo para depois abordar sua diversidade e organização em diferentes reinos. Todas as funções vitais importantes, como nutrição e reprodução, são explicadas em detalhes. Há um capítulo totalmente dedicado à genética, tratando dessa ciência antes e depois de Mendel, e abordando temas contemporâneos como a engenharia genética, a biotecnologia e o Projeto Genoma Humano. Um atlas completo da anatomia humana, com a terminologia atualizada, encerra o volume. ATUALIZAÇÃO Como a área de ciências da vida está entre as que mais rapidamente sofrem transformações, a preocupação com atualização desse volume foi bastante grande. Há, por exemplo, um texto que aborda a legislação sobre parâmetros de segurança de organismos geneticamente modificados (transgênicos) no Brasil e outro sobre a recente liberação de pesquisas com células-tronco embrionárias, confirmada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) após intenso debate, noticiado pelo Estado. COLEÇÃO PREMIADA A Enciclopédia do Estudante foi publicada pela primeira vez em 2005 pelo jornal espanhol El País. Desde então, vendeu mais de 7 milhões de cópias na Espanha e em outros dez países da América Latina. Em 2006, a obra recebeu o Worlddidac Award, prêmio concedido a cada dois anos pela Worlddidac Foundation (Suíça) aos melhores materiais educacionais e pedagógicos do mundo. Para ser lançada no Brasil, a coleção foi completamente adaptada. Tem 20 volumes, 4 a mais do que a coleção do El País. Foram convidados 50 professores, que produziram mais de 1.500 páginas de conteúdo exclusivo para o Brasil. NOVA ORTOGRAFIA A linguagem dos volumes da Enciclopédia do Estudante está de acordo com as novas normas da reforma ortográfica da língua portuguesa. A coleção abrange os parâmetros curriculares nacionais, a partir da 6ª série do ensino fundamental até o 3º ano do ensino médio. Conteúdo complementar online pode ser acessado em www.estadao.com.br/enciclopedia, por meio de senha impressa em cada volume. Cada exemplar custa R$ 15,90 nas bancas. Mais informações podem ser obtidas no site www.enciclopediadoestudante.com.br ou pelo 0800-0149000.