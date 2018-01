Recupera-se quase tudo

Atelier Julia Meirelles: há 22 anos no ramo joalheiro, a designer Julia Meirelles diz que sua proposta é resgatar o conceito do tradicional médico de família, recuperando jóias antigas. Também pode criar uma jóia nova, fundindo o metal e reaproveitando as gemas. Anéis, brincos, colares e pulseiras ganham ares modernos nas mãos da designer. Orçamento mediante avaliação do serviço a ser feito. Email: atelier.jm@uol.com.br. Atelier Luiz Fernando Machado: é expert em restauração, encadernação e limpeza de livros. Um dos clientes mais curiosos que já teve foi um conde que morava na Grécia, e encomendou a recuperação in loco da sua biblioteca, com 40 mil volumes. É procurado por livreiros, bibliófilos e pessoas que desejam recuperar um livro de estimação da família. Preço de uma encadernação simples: a partir de R$ 90,00. Tel.: 3032-2281, www.ateliermachado.com.br. Augusta Pop: fundada em 1975, o ateliê presta serviços de conserto, manutenção e conservação de roupas. Além dos ajustes mais comuns, encurta mangas de malhas de lã, forra botões, faz caseados à máquina e à mão, aumenta ou diminui toalhas de mesa, reforma ternos, etc. Segundo o proprietário, Alejandro Bruzio, os consertos de jeans estão entre os mais procurados o ano todo. Anote alguns preços: troca de zíper e barra de jeans, R$ 21,00; diminuição da lapela de blazer, R$ 80,00; cerzidos, a partir de R$ 45,00. Al. Ministro Rocha de Azevedo, 965, Jardins, tel.: 3085-0149. Oliveira Guarda-Chuvas: a casa, inaugurada em 1967, funcionou durante anos na Rua Cel. Xavier de Toledo. No novo endereço, além dos consertos e reparos, Jorge Oliveira Neto vende marcas importadas de sombrinhas e guarda-chuvas, e também capas de náilon, emborrachadas e de gabardine. Os preços do conserto das varetas de alumínio podem variar de R$ 7,00 a R$ 30,00, dependendo do modelo do guarda-chuva. R. Nova Barão, 69, Centro, tel.: 3159-2318. Sapataria Conserta Já: quem conhece acaba virando freguês, pela qualidade e rapidez do atendimento. Comandando uma equipe de sete funcionários, Rafael Araújo Santos Badilho Cortez oferece vários serviços: troca de saltinho de sapato feminino, R$ 7,00 o par; troca de meia-sola e salto, R$ 23,00; tingimento, R$ 20,00; troca de alça de bolsas, de R$ 15,00 a R$ 30,00; aumento ou diminuição de meio ponto na numeração do sapato, entre R$ 10,00 e R$ 12,00. R. 7 de Abril, 125, loja 7, subsolo, Centro, tel.: 3104-7903. Multibijoux: desde 1986 no mercado, a loja de Ernesto Strauss confecciona e vende coleções variadas de bijuterias e também faz reformas e consertos de colares, brincos e broches. Se caiu uma pedrinha de um broche de estimação, quebrou um fecho ou arrebentou o colar de pérolas (fantasia ou natural) corra para lá. Alguns preços: troca de fecho, entre R$ 6,00 e R$18,00; transformação de brinco de pressão para modelo com fecho para orelha furada, R$ 12,00; recolocação de contas no colar, entre R$ 18,00 e R$ 45,00 (dependendo do tamanho do colar e da utilização de fios importados). R. Monte Alegre, 369, Perdizes, tel.: 3862-8503. Hospital das Bonecas, Brinquedos e Games: há 70 anos no mercado, a empresa está sob o comando da terceira geração. Com três endereços, oferece serviço de leva-e-traz em carros próprios, que imitam ambulâncias, e suas oficinas simulam uma UTI de verdade. De acordo com Leandro Capelo, os preços dos consertos não ultrapassam 20% do valor do brinquedo. Entre os serviços, destaque para a restauração de bonecas antigas de louça e porcelana, conserto de carrinhos elétricos (por volta de R$ 110,00) e de bonecos bebês da Estrela (revestimento, limpeza, decoração e maquiagem, de R$ 15,00 a R$ 35,00). Tels.: 3167-5131 e 2642-1800; www.hospitaldasbonecas.com.br. Reserva Pessoal: referência na área de decoração de interiores há 20 anos, a loja tem mão-de-obra especializada em vários tipos de restauração. Reparos em peças de mobiliário, porcelana, cerâmica, bronze, mármore e prateação são alguns dos serviços mais concorridos, procurados inclusive por museus. A novidade, segundo o arquiteto Paulo Gazola - que fez um curso de especialização na Parsons School, em Nova Iorque -, é que o ateliê passa a recuperar também livros raros. Preços: conserto de pé de cadeira ou poltrona, de R$ 60,00 a R$ 90,00; banho de prata mais envernização de uma bandeja de 50 cm x 30 cm, R$ 280,00, e higienização anti-fungos de um livro de 50 folhas tipo A4, cerca de R$ 300,00 (o trabalho leva dois meses e é feito apenas por Gazola). R. das Margaridas, 147, Brooklin, tel.: 5041-9747. Ótica Benetti: quebrou a armação ou desbotou o dourado das hastes? Nilton Benetti recupera e faz também outros serviços, como polimento de lentes de acrílico, coloração de lentes, remoção do tratamento anti-reflexo (a limpeza incorreta dos óculos danifica as lentes com este tipo de acabamento), entre outros. Preço de solda de uma armação antiga, a partir de R$ 20,00. R. Dom José de Barros, 152, 2º andar, Centro, tel.: 3259-6705. CRC - Centro de Recuperação e Conservação do Couro: com anos de experiência, Baltazar Guedes executa desde serviços triviais, como limpeza, restauração e tingimento de casacos de couro, bolsas e sapatos, até outros mais complexos, como revestimento em barcos e aeronaves. Também reforma estofados de couro. A limpeza e retoque de casaco de couro liso pode custar até R$ 300,00, dependendo do modelo. Pintura de sapato, R$ 100,00, e de bolsas, entre R$ 150,00 e R$ 300,00. R. Santa Justina, 47, Vila Olimpia, tel.: 3842-6975. Bassoi Cristais: antes de descartar aquele lindo espelho veneziano, herança de família, meio maltratado pelo tempo, corra até a loja dirigida por Edna Bassoi Marques, 25 anos de experiência no ramo. O filho de Edna, Fernando Marcondes, consegue reproduzir fielmente os botões raros em forma de pitanga, que compõem exemplares antigos desse tipo de espelho. Também trabalham com restauração de porcelana e prata. Orçamento somente mediante avaliação da peça. R. Belmiro Braga, 138, Vila Madalena, tel.: 3813-1772. Restaura Jeans: para ter um visual personalizado, muitas pessoas apelam para a customização de roupas. Para dar cara nova ao velho jeans, uma boa opção é o tingimento. Uma dica é tingir o jeans nas cores dark, azul meia-noite e com efeito xadrez, hits das principais grifes de moda, segundo Flavio Conrad, diretor. A faixa de preços para esse tipo de serviço varia de R$ 18,90 a R$ 29,90. SAC 3289-5565.