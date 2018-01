Recua corte de mata virgem no AM

Relatório anual das operações de combate ao desmatamento no Amazonas, realizado pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), aponta os mais baixos índices de desmate de mata primária dos últimos cinco anos. Dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) apontam que o Estado, com 1.558 km2 desmatados em 2003, neste ano perdeu 479 km2. Em 2007, foram 610,64 km2. Para o superintendente do Ibama no AM, Henrique Pereira, o resultado pode ser explicado pela falta de acesso rodoviário à floresta. "Quem desmata no Amazonas tem de desbravar mata virgem", disse. Além disso, a atuação conjunta dos governos estaduais e federal na fiscalização e autuação estaria funcionando. Este ano foram arrecadados R$ 382 mi em multas no AM. "Com essa diminuição acelerada no desmatamento (no Amazonas), pode-se fazer uma projeção de desmate zero em 2015", estimou Pereira.