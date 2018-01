Recolhida vacina contra HPV

Autoridades sanitárias da Espanha retiraram do mercado 75.582 doses de uma vacina contra o papilomavírus humano (HPV) - causador do câncer de colo do útero - depois que duas adolescentes foram hospitalizadas após terem sido vacinadas na região de Valência. As jovens participaram, na semana passada, de uma campanha de vacinação promovida pelas autoridades. Ao tomar conhecimento, o ministério espanhol determinou o recolhimento das vacinas da marca Gardasil.