Recém-criada, sociedade quer popularizar área

Em agosto, foi criada a Sociedade Meteorítica Brasileira (SMB). O geólogo Rodrigo Sato, presidente da instituição, sonha com uma publicação nacional semelhante ao Meteoritical Bulletin, dos EUA, para registrar os achados no País. A SMB também pretende auxiliar na descoberta de crateras. "Vamos quadricular o Brasil e voluntários poderão investigar cada parte no Google Earth", explica Sato. "Organizaremos expedições para visitar os lugares onde há indícios fortes de crateras." O geólogo promove o site brasileiro Space Rocks que vende meteoritos. O preço varia de R$ 5 a R$ 1 mil. São realizadas algumas dezenas de transações mensais. Dono de uma coleção com 600 exemplares, o geólogo pretende deixá-la exposta no Museu de Geociências, que será criado em Florianópolis (SC) com o apoio do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (Crea-SC).