Em seu programa semanal na Rádio Charrua, o prefeito de Uruguaiana, Sanchotene Felice (PSDB), reclamava na quinta-feira da falta de apoio do governo federal. Os repasses baixos do Sistema Único de Saúde (SUS) eram a principal crítica. "Recebemos recursos em doses homeopáticas." Sobrou para o governo do Estado. Em encontros com o secretário da Saúde, Osmar Terra, Felice afirma que recebeu "informações bem didáticas", mas que isso não basta. "Parece que Estado e União não estão levando em conta a posição estratégica de Uruguaiana." Naquela tarde, Terra trouxe 144 doses de antiviral (Uruguaiana só tinha 45) e de respiradores para a UTI da Santa Casa. E aventou a possibilidade de equipar o laboratório de análises local para fazer exame de imunofluorescência, capaz de diferenciar a influenza de outros vírus em até 24 horas. No porto seco, o posto da Anvisa recebeu reforço de quatro servidores, cedidos pelo governo estadual, para ajudar os outros dez da equipe fixa a orientar os motoristas. Até que todas as medidas sejam efetivadas, o secretário da Saúde de Uruguaiana, Luiz Augusto Schneider, trabalha com soluções emergenciais que acredita já mostrar resultados. "Nove postos de saúde estão com horários de atendimento estendidos, funcionando até as 22h", explica, salientando que isso desafogou o atendimento na Santa Casa. "Claro que, no dia do Gre-Nal, ficou tudo vazio. E as pessoas ainda têm o hábito de ir ao posto à noite. Estamos tentando mudar esses costumes." Ele também reclamou da falta de médicos, especialmente pediatras. Estuda ainda a possibilidade de prorrogar as férias escolares. Ainda assim, todos os 230 leitos da Santa Casa estão ocupados e a direção do hospital cogita esvaziar a capela para pôr mais camas, se necessário. Os horários de visita foram reduzidos em todas as alas e metade de um andar foi designado para receber os casos suspeitos de gripe suína - no momento, 14. O problema é que o resultado dos exames tem demorado, em média, 15 dias para sair. "Fizemos 44 coletas e até agora só recebemos 5 resultados", afirma Angelita Colares, chefe do Controle de Epidemiologia do hospital. A enfermeira chefe da UTI, Liene Campos, diz que os funcionários e os pacientes estão mais calmos e seguem as orientações de lavar as mãos e cuidar da "etiqueta respiratória", ou seja, cobrir boca e nariz ao espirrar. Perguntada sobre quando a situação deve se normalizar, suspira: "Estamos ansiosos pelo verão."