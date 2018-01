Rebeldia típica dessa fase é uma das dificuldades

Depois de passar vários dias emburrado, Adriano da Silva Landini, de 14 anos, começava a se comunicar e a aceitar o tratamento na última terça-feira, quando deveria iniciar a quimioterapia na Tucca, entidade que atende jovens com câncer na zona leste da capital paulista. "Ele não queria ficar internado de jeito nenhum para tomar os medicamentos", contava sua mãe, Lindalva. Foi convencido depois da interferência do pai, que deveria passar a noite com ele naquela terça-feira. Adriano só sorriu, durante a conversa com a reportagem, quando confirmou a vinda da sua "visita" especial. Segundo Cláudia Epelman, coordenadora da equipe multidisciplinar da Tucca, a abordagem de adolescentes envolve toda uma preparação especial para lidar com temas como a necessidade de privacidade, questões de sexualidade e muitas vezes, rebeldia. "Com a criança você brinca, conta histórias e resolve. O adolescente muitas vezes se revolta, não quer tratar, quer ficar sozinho no quarto", diz a psicóloga. Além de lan house e aulas de culinária, a entidade oferece por exemplo cabeleireiro e maquiagem para as jovens que sofrem com a perda de cabelos causada normalmente por alguns tipos de quimioterapia. Aline Almeida Silva, de 14 anos, diz que aprendeu a cozinhar alguns pratos e ganhou uma bonita peruca da entidade quando começou a perder os cabelos. "Gosto de ir às aulas, aprendi até a fazer moqueca de peixe", diz ela, que fazia sessão de quimioterapia na última terça-feira. REALIDADE Segundo o oncologista Sidnei Epelman, presidente da Tucca, a realidade observada pela entidade mostra que muitos jovens chegam até lá após muitos erros de diagnóstico. O câncer ósseo, muito comum nessa fase e que tem como um dos sinais dores no corpo, é muitas vezes confundido por clínicos com dores causadas por exercícios como o futebol, exemplifica. Outra questão, diz Epelman, é que muitos pacientes escondem os problemas dos pais, que, diferentemente das crianças, já não têm um contato direto com os corpos filhos, como o momento do banho. A entidade trabalha para agora criar uma casa de cuidados paliativos para crianças e jovens com câncer. Segundo Epelman, será o primeiro serviço com essas características no País.