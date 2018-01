Realidade pede mais ponderação de padres

A defasagem entre doutrina e prática obriga padres e teólogos a uma "interpretação matizada" , levando em conta as circunstâncias. "Em questões como planejamento familiar, métodos contraceptivos, divórcio, segundo matrimônio, sexo antes do matrimônio e celibato religioso, há uma maciça tomada de posição de católicos divergindo do ensinamento oficial da Igreja", diz o teólogo João Batista Libânio. "Em outros campos, como aborto, homossexualidade, adultério, eutanásia e manipulação genética, a maioria segue a posição oficial da Igreja", observa o teólogo, ao analisar pesquisa do Centro de Estatística Religiosa e Investigações Sociais (Ceris). Padres da Baixada Fluminense ouvidos pela socióloga Lúcia Ribeiro, do Iser-Assessoria, externaram sua perplexidade ao verificar, no confessionário e em conversas de orientação pessoal, que a maioria dos fiéis não segue a lei eclesiástica e o ensinamento dos papas. "Diante da realidade, os padres adotam uma dessas atitudes: repetem o que diz a Igreja, optam por um silêncio estratégico ou tentam uma resposta levando em conta o contexto, sem impor regras", constatou. A pesquisa levantou "o que os padres dizem e o que deixam de dizer" sobre sexualidade dos jovens, gravidez de adolescentes, contracepção e aborto. "A defasagem existe, porque a Igreja tomou posição rigorosa a respeito da sexualidade e não tem coragem de mudar", diz frei Carlos Josaphat, professor da Escola Dominicana de Teologia. Em sua opinião, uma doutrina mais ponderada deveria voltar a atenção para o contexto social. "Fiz essa pesquisa, um estudo de caso, no fim dos anos 1990, mas os dados continuam atuais, pois a Igreja mantém a mesma posição e os padres agem da mesma maneira", diz Lúcia. A novidade, segundo ela, é que o clero de formação mais recente é mais conservador e segue orientação oficial.