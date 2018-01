Reali Jr., um doutor em jornalismo

Três décadas como correspondente internacional do Estado e da rádio Jovem Pan em Paris renderam uma homenagem ao jornalista Reali Júnior, ontem em São Paulo. Diante de uma plateia de profissionais dos principais veículos de imprensa do País, Reali Júnior recebeu o título de professor honoris causa do Complexo Educacional FMU. "Muitos aqui poderiam receber a láurea: temos uma história semelhante", considerou o correspondente. "Mas acredito que, de alguma forma, todos participam do reconhecimento." Reali Júnior recordou com bom humor como ingressou na profissão, há mais de 45 anos. Procurou um amigo, diretor da Rádio Panamericana - atual Jovem Pan -, e pediu um trabalho. Tinha 16 anos e queria se casar. "Não entrei por vocação ou inspiração", comentou ele. "Precisava de um emprego." Mas a vocação não traiu a escolha da juventude. Dá testemunho quem, no início da carreira, contou com a presença de Reali Júnior. O jornalista William Waack recordou ontem após a solenidade os conselhos recebidos quando começou a trabalhar na sucursal do jornal O Globo, em São Paulo. Roberto D?Ávila também iniciou sua carreira ao lado de Reali Júnior em Paris. "Cerca de dois meses antes da Revolução Iraniana em 1979, entrevistamos o aiatolá Khomeini", relembra D?Ávila. "Reali Júnior intuiu muito bem o que iria acontecer." A casa do correspondente internacional na capital francesa tornou-se um ponto de referência para jornalistas brasileiros. Alberto Tamer, do Estado, passava o Natal em Paris, a espera de notícias sobre uma possível invasão soviética à Polônia, quando recebeu um telefonema de Reali Júnior. "Ele me convidou para cear com sua família", conta Tamer. "Reali Júnior tem três virtudes difíceis de encontrar na mesma pessoa: disposição para o trabalho, talento e caráter", afirma o jornalista Ricardo Kotscho. O homenageado arrisca um balanço da vida. "Não fiquei rico", considera. "Mas trabalhei sempre no que quis e, mesmo estando lá fora, procurei realizar uma cobertura relevante para o Brasil."