Reação à vacina da febre amarela provoca morte

A Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo confirmou ontem a morte do médico Paulo Monteiro de Barros Carvalho Homem, de 81 anos, ocorrida em 14 de julho, em Araraquara, por reação à vacina da febre amarela (o vírus vacinal atingiu seu fígado, causando doença viscerotrópica aguda). Paulo Homem sofreu a reação após tomar a vacina, em 5 de julho, num posto de saúde do centro da cidade. O resultado foi investigado e confirmado pelo Instituto Adolfo Lutz, de São Paulo. O caso é considerado raro, mas o óbito é o segundo deste ano no Estado. A primeira morte ocorreu em janeiro. Na capital, um outro caso ainda está sendo investigado. A coordenadora de imunização da secretaria, Helena Sato, destaca que essa doença não pode ser computada na estatística de morte por febre amarela, que já provocou dois óbitos neste ano no Estado - em Cravinhos e em São Carlos. No País, em 2008, segundo o Ministério da Saúde, ocorreram 45 casos de febre amarela, com 25 mortes. "A doença viscerotrópica aguda não é desconhecida da literatura médica. É um caso extremamente raro e os estudos realizados até agora apontam que a causa da morte não é a vacina, que é o instrumento mais seguro de combater a febre amarela e deve continuar sendo aplicada no Brasil e no mundo", enfatizou Helena. Ela informou que o risco de ocorrer morte por reação à vacina é de 1 caso a cada 1 milhão a 2 milhões de doses aplicadas. Em 2008, foram aplicados 17 milhões de doses no Brasil, sendo 2 milhões em São Paulo.