Rankings devem levar em conta a margem de erro

O Pisa é um exame criado em 2000 pela OCDE para avaliar estudantes de 15 anos em leitura, matemática e ciência. As provas são compostas por questões que envolvem soluções de problemas ligados ao cotidiano. Os exames são traduzidos para as línguas dos países que participam e corrigidos por especialistas da OCDE. Os rankings levam em conta a margem de erro dos resultados, o que faz com que os países possam oscilar em até cinco posições. O Brasil, por exemplo, ficaria entre 46.ª e a 51.ª posições no ranking de leitura. Para facilitar a compreensão, optou-se pela divulgação da posição linear do país na lista de desempenho.