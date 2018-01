Raica Oliveira volta a ser só uma modelo

A top Raica Oliveira foi um dos destaques no desfile da Raia de Goeye, que ocupou nesta quinta-feora cedo uma mansão no Jardim Europa, zona sul de São Paulo. Amiga das estilistas da grife, Paula de Raia e Fernanda de Goeye, a top disse não ser exclusiva da marca. Desfila tanto para ela porque é uma fã do trabalho das meninas. Raica disse ainda que parte na segunda-feira rumo a Nova York, para realizar uma maratona de trabalhos por lá. Pela milésima vez, teve de responder sobre o fim da relação com Ronaldo Fenômeno e, pela milésima vez, se esquivou. "Só falo sobre relacionamento para amigos e familiares. A vida tem de ser feliz para todo mundo. Ainda somos amigos."