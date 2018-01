Rádio Estadão estreia quatro novos programas neste fim de semana

Foto:

Com o objetivo de fornecer conteúdos e informações diversificadas aos ouvintes, a Rádio Estadão (92,9 FM) estreia quatro novos programas em sua grade neste final de semana, promovendo um intercâmbio entre as plataformas do Grupo Estado. São eles: Paladar no Ar, Oficina de Finanças, Tudo em Casa e Hora E+.

Primeiro a estrear, o Paladar no Ar tem sua primeira edição neste sábado, 30, às 10h, com uma hora de duração, e reprise aos domingos, às 9h. A editora Patrícia Ferraz comanda a atração, que terá a participação da equipe do suplemento, e dará sugestões de receitas, bebidas e restaurantes.

Renata Okumura comanda o Tudo em Casa, no ar às 11h de sábado, com reprise no domingo, às 8h. A proposta do programa é apresentar temas que possam ajudar a deixar a casa mais aconchegante, adaptar gostos e necessidades diferentes principalmente para quem tem crianças e animais de estimação. O semanal ainda trará dicas para quem pretende comprar um novo imóvel, sobre jardinagem, manutenção, caseiras, design e decoração.

O Hora E+ é a novidade da faixa vespertina, conduzido por Charlise Morais, Gabriel Perline e Júlio Pacheco. O programa vai ao ar aos sábados e domingos, das 15h às 16h, com um bate papo descontraído sobre os temas que marcaram a semana nos universos do entretenimento, moda, comportamento e bem-estar.

Wellington Carvalho e Fábio Gallo comandam o Oficina de Finanças, novidade da grade noturna da emissora, no ar a partir das 18h, aos sábados e aos domingos. O programa tem como objetivo falar sobre finanças pessoais e microeconomia, mas fugindo dos números e do economês e discutir as situações do nosso cotidiano influenciadas por decisões financeiras.

"O perfil do ouvinte de sábado e domingo é muito eclético, por isso, incluir programas com temáticas de interesse geral, como gastronomia, entretenimento, mercado imobiliário e financeiro e estilo de vida, mantendo sempre as notícias ao vivo e com a credibilidade do Estadão garante uma programação mais dinâmica", diz Paula Marinho, gerente de jornalismo da Rádio Estadão.

Além das atrações inéditas, a Rádio Estadão conta com novos quadros em programas solidificados na grade. A partir de terça-feira, 2, o boletim Ideias no Ar volta a ser transmitido durante a segunda edição do Direto da Redação, e será apresentado por Camila Tuchlinski e pelo psiquiatra Joel Rennó Jr. Juntos, e discutem o cotidiano das grandes cidades, os confrontos com os problemas humanos e a sinalização para os sintomas da vida ágil, com as suas necessidades e hábitos. O quadro vai ao ar às terças e quintas-feiras, às 15h40.

E desde o dia 19, o quadro Moda ao Vivo integra a grade do programa Estadão Noite. A editora de Moda do Estadão entra no ar às terças, sempre às 21h, e comenta os principais temas factuais do mundo da moda e beleza com repercussões e análises embasadas em informação privilegiada.

Todas as novidades podem ser ouvidas através do 92,9 FM, pelo site da emissora (www.radio.estadao.com.br) ou pelo aplicativo Estadão, disponível para iPhone e Android.