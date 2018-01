Purdue: estratégia na internet Com recursos atrelados à receita estadual, o orçamento da USP está na casa de R$ 2,8 bilhões, valor substancial mesmo quando comparado a universidades do exterior. O professor da Escola Politécnica Marcelo Knörich Zuffo tem colaborado com o diretor da FAU, Silvio Sawaya, pesquisando experiências de instituições que sirvam de parâmetro para melhorar a gestão da USP e seus mecanisos de decisão. Zuffo indicou abaixo alguns links de planos estratégicos: Carnegie Mellow www.cmu.edu/strategic-plan O destaque é o foco em inovação tecnológica e no aluno. Ousada, abre um canal direto de contato com o reitor Purdue www.purdue.edu/strategic_plan Propõe que alunos sejam líderes em um mundo dinâmico e global Stanford School of Medicine medstrategicplan.stanford.Edu Criado após amplo debate entre chefes de departamento, professores e estudantes, o plano estratégico aposta na interdisciplinariedade Shangai University teachshu.coachdevelop.com Única fora do circuito europeu e americano no ranking das melhores universidades do mundo. Investe em excelência para se tornar a melhor da Ásia