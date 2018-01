Quinta-feira no Masp tem show para transformar o vão livre em espaço cultural

A cantora Luiza Lian Foto: Divulgação

Dando continuidade ao projeto 'Música no Vão', o Museu de Arte de São Paulo (Masp) recebe a cantora Luiza Lian em sua segunda edição, nesta quinta-feira, 28. A intenção do evento, que acontece sempre na última quinta de cada mês, é resgatar a ideia da arquiteta do Masp, Lina Bo Bardi, que previa para o espaço uma área de convivência.

Além de cantar, a paulistana Luiza Lian é compositora e artista visual. O seu estilo se aproxima ao da música negra americana, com referências que vão do jazz de Billie Holiday ao soul e hip-hop de Lauryn Hill. As letras usam temas como sexualidade e espiritualidade.

Em função da apresentação, o Masp estará aberto até as 20h. No local, o visitante poderá ainda se deliciar com a feirinha gastronômica de foodbikes. Para o próximo mês, está previsto o show de Tássia Reis.

Serviço

Música no Vão com Luiza Lian

Quinta-feira, 26 de julho de 2016

Início do show às 20h

Ingresso gratuito

Vão Livre do Masp, Avenida Paulista, 1578, São Paulo, SP