''Quero um hospital mais eficiente''

Os corredores do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP), maior unidade da América Latina, não são novidade para Carlos Alberto Suslik, onde circulou durante a faculdade, a residência, o doutorado e o período em que foi médico-assistente da radiologia. Desde a última quinta-feira, o médico de 43 anos é oficialmente o novo diretor-executivo do Instituto Central do HC, área que oferta cerca de 4 mil consultas diárias a pessoas de todo País - e que no fim do ano passado foi abalada por dois incêndios e paralisação dos serviços. Em entrevista ao Estado, Suslik defendeu uma gestão de "portas abertas", redução ainda maior de casos desnecessariamente enviados ao pronto-socorro e a recuperação do orçamento do instituto. Também prometeu raio X geral da infra-estrutura do local. Leia abaixo trechos da entrevista concedida em sua sala, área que o novo diretor promete manter livre de papéis acumulados. "Não tem nenhum papel, todos já foram assinados." O que é uma gestão de portas abertas? Quer dizer que as pessoas têm de ter acesso ao que está acontecendo aqui dentro. Todo mundo (pode) ver o que quer que seja, é uma gestão de total transparência. Isso não é meu, os funcionários têm que participar. E para a população, essa gestão vai significar o quê? A gente quer que o hospital seja mais eficiente. É como se fosse um prédio que cada um vai colocando seu tijolo. Mas não é nenhuma ruptura. Quais são os gargalos? O HC faz parte de um sistema de saúde, o instituto é peça central, para ele deságua a alta complexidade e coisas que não têm essa complexidade. Precisa melhorar sempre esse fluxo, qual paciente que tem de vir para cá, se tem de ficar nas AMAs (prontos-atendimentos da prefeitura), ficar no hospital secundário ou vir para cá. Esta estruturação já foi feita, só que ela tem de ser aperfeiçoada. A remodelação do PS já não foi suficiente? (No ano passado houve limitação ao atendimento de casos simples.) A gente ainda tem muitas macas no PS, uma demanda de alguns tipos de doença que deveriam estar nos hospitais secundários, nas AMAs. No PS estamos tentando acelerar reformas, uma nova área e depois um centro de trauma, com entrada específica para esse paciente, um lugar onde a ambulância entra e o paciente já vá para uma sala de parada cardiorrespiratória. A primeira fase, a previsão é terminar até o fim do ano. Recentemente, a fundação que administra recursos do hospital informou que o caixa do instituto foi utilizado para ajudar outras áreas, e o instituto acabou perdendo. Já se está propondo nova reformulação, porque foi um pouco a mais da conta. Após os incêndios, a Polícia Civil apontou que fios da parte elétrica do prédio dos ambulatórios estavam desgastados. Não conheço isso, mas estamos fazendo levantamento das obras que serão feitas e de toda a infra-estrutura, pedi toda uma avaliação da parte hidráulica, caldeiras, arquitetura. Fomos surpreendidos com o incêndio, mas podemos ser surpreendidos com problemas hidráulicos também, então vamos fazer esse levantamento para dar segurança. O senhor fez uma apresentação no livro do ex-diretor Waldemir Rezende (que revelou irregularidades encontradas no HC). O que fica de lição daquele livro? O que acho importante é que ele conseguiu ter um trabalho importante porque teve apoio dos funcionários, é o que eu mais tiro do livro. O senhor não era o candidato defendido pelo atual superintendente do hospital (José Manoel de Camargo Teixeira). Eu era o candidato do conselho diretor (dos professores-titulares da faculdade), fui entrevistado pelo superintendente e tenho excelente relacionamento com ele. O meu sucesso é o sucesso do dr. José Manoel.