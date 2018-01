Quem vai ficar com o Francisco?

Sim, todo mundo torce para que Francisco (Gabriel Kaufmann), o garoto fofo da novela Páginas da Vida, possa viver com seu vovô Alex (Marcos Caruso). Na última semana, o Domingão do Faustão chegou a fazer uma enquete para discutir com o público o paradeiro do menino. Venceu a emoção: 39% dos votantes escolheram Alex como melhor companhia para a criança. Já Léo (Thiago Rodrigues), o pai fujão que se manteve longe do menino durante os cinco anos de vida dele, ficou com 31% da preferência. Ainda não se sabe se o autor Manoel Carlos vai escutar os clamores de seu público. Se o caso fosse real, o desfecho certamente frustraria muita gente. Segundo a advogada especialista em Direito de Família e Sucessões Sylvia Maria Mendonça do Amaral, pai e mãe têm prioridade na disputa pela guarda dos filhos. ?Na vida real o avô dificilmente ficaria com o neto por causa de algo que chamávamos antigamente de pátrio poder. Com o código de 2002, a mulher passa a ter o mesmo poder que o homem sobre a criança. Então, falamos em poder familiar. Um juiz só determinaria a destituição do poder familiar do pai se ele agisse de forma nociva em relação ao filho. Ou seja: se causasse danos e prejuízos morais, mentais ou psíquicos, como agressões físicas ou abuso sexual?, explica a profissional. A paternidade biológica é importante em processos sobre a guarda de menores, mas não pode ser encarada como fator determinante. ?Feito o exame de DNA e comprovada a paternidade, a guarda não é transferida automaticamente. É necessário que as partes interessadas passem por um rigoroso processo de análise para que se verifique quem possui as melhores condições para poder acolher e educar a criança?, analisa Sylvia. Por ?melhores condições? entende-se algo mais que um bolso cheio. Um parâmetro como esse, estritamente financeiro, deixaria Léo em enorme vantagem perante seu adversário. Afinal, com apenas 25 anos, ele é um rico empresário. ?As possibilidades financeiras dos que pleiteiam a guarda não são fundamentais. Têm maior relevância as condições psicológicas e morais daqueles que pretendem ficar com a criança.? Sylvia diz que a Justiça opta por fazer uma aproximação gradual entre pai e filho. Segundo ela, essa é uma forma de perceber qual é a vontade da criança, já que perante a lei ela é chamada a se expressar oficialmente a partir dos 12 anos. ?Um garoto de cinco anos não entende o que está acontecendo. Se a criança se mostra retraída diante do pai e nada diz, isso tem um significado. Há crianças maleáveis, como o próprio Francisco. Já acompanhei um caso em que o pai estava afastado havia três anos e a criança vivia com a tia. Como o homem possuía condições de cuidar do filho, ficou com a guarda. Se o pai está sendo bem-aceito, o melhor é procurar um consenso com a outra parte sobre a questão das visitas.? Alex não parece interessado em acordos com Léo. Ele culpa o rapaz pela morte de sua filha, Nanda (Fernanda Vasconcellos). Sylvia pondera: ?Pai que abandona o filho se redime quando decide procurar a criança. Pense bem: no caso da novela, o personagem era um garoto quando a namorada engravidou, era imaturo.? Acostumada a lidar com casos de guarda, a profissional avisa que o processo é demorado. ?São três ou quatro anos em primeira instância e outros quatro se houver segunda. Ou seja: muitas vezes o resultado só sai quando o filho já tem 18 anos e mora sozinho?, diz. Manoel Carlos, porém, terá pouco mais de três meses para resolver o caso. Coisa de novela.