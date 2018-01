Quem pode receber o medicamento?

Pacientes com agravamento* no estado de saúde nas primeiras 48 horas desde o início dos sintomas. E pessoas que se enquadram em um dos grupos de risco: idosos com mais de 60 anos, bebês menores de dois anos, gestantes, pessoas com diabete, doença cardíaca, pulmonar ou renal crônica, deficiência imunológica, doenças provocadas por alterações da hemoglobina e obesidade mórbida Como funciona 1 É necessário consultar um médico da rede pública ou particular 2 O médico avalia o paciente. Caso seja necessário, fornece a receita com a dosagem do antiviral e preenche, com a assinatura e o carimbo, o formulário padrão disponível no site do Centro de Vigilância Epidemiológica do Estado www.cve.sp.gov.br 3 O paciente leva a receita a um dos postos de distribuição e recebe, sem pagar, o medicamento. O formulário é retido nos postos, e a receita é devolvida ao paciente 4 O tratamento é feito com dez comprimidos