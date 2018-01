Quem ama, educa

Um recreio para repor as energias e avaliar se o carnaval está sendo como esperava... Para os foliões, é bom lembrar que nem tudo se acaba na Quarta-Feira de Cinzas. Acidentes, doenças, gravidez, brigas, dívidas, abusos de drogas, etc. não viram cinzas. As conseqüências quem as paga geralmente são os foliões que ?perdem a cabeça?... O pior é quando inocentes pagam pelos ?foliões sem cabeça?. Para os não-foliões, o carnaval pode ser maravilhoso para aproveitar e fazer o que se gosta: isolar-se, reunir-se com amigos, curtir namoros, relaxar com a família, assistir a bons filmes, ler livros... Você nunca estará sozinho se for boa companhia para si mesmo. Dê para você mesmo o que você sempre esperou dos outros. É muito reconfortante amar a si mesmo. Meu caro jovem, se você for tímido, não se tranque em casa, nem lamente os ?dias perdidos?. Prepare-se hoje mesmo para vestir amanhã um personagem de pessoa de alto astral e extrovertido. Diga às garotas que elas estão lindas, faça gentilezas de um abre-alas ou simplesmente solte o maior sorriso que puder... Liberte-se! *Psiquiatra e Psicodramatista www.tiba.com.br