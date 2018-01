Que venha o inverno, rápido!

Abrindo os trabalhos do terceiro dia desta 22ª edição do São Paulo Fashion Week, a estilista Gloria Coelho mostrou, no Shopping Iguatemi, porque tem lugar garantido no olimpo da moda brasileira. Sua coleção é realmente um desfile de objetos do desejo. Suas roupas de princesa são, na verdade, de príncipes e reis. Charles V, Henrique VIII, Henry IX, Louis XIV, Louis XI, Edward Prince of Wales, as referências históricas estão todas lá, dos sapatinhos amarrados com laços de tecido, às bermudas com babadinhos. Gloria abre o desfile com uma seqüência de peças de veludo cotelê, em que a silhueta é justísima (vide o macacão de neoprene), as botas são ultralongas e o resultado é incrível. A estilista já fez coleções inteiras de peças multiuso e sempre consegue bons exemplares a cada safra. Desta vez, é o casaquinho que vira bolero, e o casacão, que vira casaquinho, que vira bolero, basta abrir os zíperes que prendem os pedaços de lã. Tipo da peça para comprar e ter a vida toda. Em Gloria, mesmo os hits já batidos da estação, como os balonês, os bloomers (shortinhos bufantes curtinhos) e as leggins, ficam chiques. Essa modelagem não é estranha ao seu léxico, por isso combina tanto. Agora, os casacos, pelerines e capas da coleção são de suspirar (curtos, compridos, inspirados em fraques, com bordados, de lã, de todo jeito) e de torcer para que o inverno chegue logo, amanhã se possível. Fila A Então a Madonna da vez foi... Bruna Lombardi. A atriz, que nunca envelhece e tá sempre linda, estava com o filho à tiracolo, um graça o mocinho de 25 anos, que acaba de fazer um filme com o pai, Carlos Alberto Ricceli. Logo depois chegou Vera Holtz, causando rebuliço, e a cantora Zélia Duncan. A atriz Gabriela Duarte também apareceu. Avisou que deixou a filhota em casa (a moça ainda está amamentando, a bebê tem 5 meses), e dos 12 quilos que ganhou na gravidez, só falta perder quatro. Uma informação realmente relevante, vocês sabem... Passarela A lindinha da Aline Moraes desfilou para Gloria Coelho. Mas, na passarela, a deusa da Globo se mistura às outras modelos, e quase passa despercebida, apesar de linda, loira e magra. É que no mundo da moda, todas elas são lindas, loiras e magras...