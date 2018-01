Quatro anos na fila, em vão

O primeiro-sargento reformado da Polícia Militar Ricardo Pacheco não vai realizar o sonho de ver a neta se formar na Faculdade de Medicina. Ele morreu no dia 7 de julho, aos 69 anos, após passar quatro anos na fila do transplante e ter sido avisado seis vezes de que o próximo fígado seria para a sua cirurgia. Na última vez em que foi avisado, em março, acabou não recebendo o órgão por causa de liminar concedida pela Justiça. A decisão beneficiava um paciente da Clínica São Vicente, onde o cirurgião Joaquim Ribeiro Filho era o chefe da equipe. "Ligaram para casa às 21 horas e pediram para ele fazer jejum porque seria operado no dia seguinte. Meia-noite ligaram de volta e disseram que tinha entrado uma liminar. Foi tudo na calada da noite", diz a filha de Pacheco, Marcia Solange Costa. "Sentimos que houve má-fé e que roubaram o fígado do meu pai", acrescentou. Pacheco fazia tratamento no Hospital Universitário Clementino Fraga Filho. Ele tinha cirrose medicamentosa, agravada por três tumores. Depois de não ter conseguido fígado para o transplante por causa da liminar, a família de Pacheco havia entrado na Justiça e obtido a garantia de que ele seria o próximo a receber o órgão. Não deu tempo. Ele morreu no dia em que o Hospital Universitário voltou a realizar transplantes, após o estabelecimento ter ficado um mês com os procedimentos de alta complexidade paralisados por causa das dificuldades financeiras. EXPECTATIVA Nos quatro anos e quatro meses de espera, a dona de casa Vanda da Penha Amorim, de 64 anos, vê seu estado de saúde piorar a cada dia. Há dias em que ela diz já não sair da cama. Deixa as tarefas de lado e não consegue realizar atividades simples do dia-a-dia, como comer ou beber sozinha. Ela tem hepatite C. A filha Ana Lúcia é quem cuida dela. Ao saber da notícia da denúncia contra a equipe médica do Fundão (como é chamado o hospital universitário), declarou: "Já esbarramos na falta de doadores, na burocracia e ainda esbarramos nisso (desrespeito à fila)." O presidente do Grupo Optimismo de Apoio ao Portador de Hepatite C, Carlos Varaldo, lamentou a prisão do médico Joaquim Ribeiro Filho: "Independentemente de ser verdade ou não, certamente essa denúncia vai dificultar ainda mais a captação de órgãos", disse Varaldo.