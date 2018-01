Quase 2 mil fazem a prova do Curso Estado

Estudantes e recém-formados em jornalismo de todo o País participaram ontem da primeira etapa do processo seletivo do 19º Curso Intensivo de Jornalismo Aplicado do Grupo Estado, programa de extensão credenciado pela Universidade de Navarra, da Espanha. Com 1.783 inscritos, a prova ocorreu na unidade Vergueiro da Universidade Paulista (Unip). Os candidatos tiveram três horas para responder 50 questões de múltipla escolha que abordavam atualidades, língua portuguesa e história. Também redigiram um texto jornalístico baseado em uma reportagem, em inglês, do jornal americano The New York Times. Segundo o coordenador do curso, Francisco Ornellas, a prova cobrou detalhes ligados a atualidades. "Muitos candidatos reclamam, mas o jornalista precisa se ater a detalhes e acompanhar as notícias de forma mais aprofundada." Candidatos como Glaucimeire de Carvalho, de 25 anos, tiveram dificuldade justamente com esses detalhes. "Era muita porcentagem. Uma das questões perguntava qual a frota de carros novos no Brasil que pode usar álcool." Já Ricardo Sorrenti, de 23 anos, diz que não teve problemas. "Acompanho as notícias. Fui bem", disse. O inglês também foi problema para quem não domina a língua. Foi o caso de Katia Flora, de 28 anos. "As questões não estavam difíceis, o complicado foi a redação. Não consegui entender bem o que o texto em inglês dizia." Neste ano, o número de inscritos de outros Estados (38%) ultrapassou o de candidatos da capital paulista (35%). Os outros 27% eram do interior de São Paulo. Henrique Bittencourt, de 23 anos, por exemplo, viajou sete horas de ônibus para vir de Londrina, no Paraná. "A faculdade não tem uma carga prática. Me candidatei ao Curso Estado para aprender a fazer jornal." Ana Bizzoto, de 24 anos, por sua vez, levou oito horas para chegar de Belo Horizonte, em Minas Gerais. "Estou confiante", disse. A lista dos aprovados para a segunda fase sairá no dia 17 de agosto. Os 60 convocados passarão por entrevistas com profissionais do Grupo Estado e professores da Universidade de Navarra. No dia 24, será divulgada a lista dos 30 selecionados para o curso, que ocorrerá entre 1º de setembro e 5 de dezembro. Desde 1990, o Curso Estado já formou 540 pessoas, que passam por todos os processos de elaboração do jornal - coleta de informações, produção gráfica, impressão, distribuição - e têm aulas de filosofia, economia e política. Dos ex-participantes, 80% estão hoje em grandes redações.