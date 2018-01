''Quanto mais Estado evolui, mais difícil é atingir a meta''

A partir do ano que vem, a ênfase na língua portuguesa na rede estadual de ensino de São Paulo poderá ser traduzida na introdução de duas aulas de leitura e produção de textos na grade curricular dos alunos de 5ª a 8ª série. Em entrevista ao Estado, a secretária Maria Helena Guimarães de Castro destacou que os resultados divulgados ontem são referentes a anos anteriores à implantação de novas políticas. Por que São Paulo não atingiu a meta de língua portuguesa? A língua portuguesa apresentou melhoria sistemática a partir de 2001, os Estados começaram a melhorar e com isso a meta exigida é mais alta e quanto mais os Estados evoluem mais difícil se torna atingir a meta. São Paulo tem condições de melhorar? Eu acho que sim. Alcançou as metas de matemática, o que já é ponto positivo. Em segundo lugar, há um conjunto de políticas que começaram a ser implantadas no segundo semestre de 2007, porque o Ler e Escrever começou a ser implantando neste período. Em 2008 começamos a implantar a proposta curricular para 5ª a 8ª série. E para 2009? Teremos reforço duas vezes por semana, não será obrigatório. Teremos duas aulas de produção de texto e leitura, eles vão trabalhar três aulas com gramática e duas de produção do texto e leitura, com tempo para leitura. Todos os alunos vão receber um material com especificação do exercício, o professor não tem que perder mais tempo colocando matéria na lousa - mas o livro didático do MEC é o livro oficial da série, o nosso material não elimina o livro didático do aluno.