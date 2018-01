Quando o verão de 2008 chegar...

Barbara Kennington é a versão mais doce e simpática de Miranda Priestly, a editora cruel e intratável da Revista Runway no longa O Diabo Veste Prada. A diretora criativa do site WGSN comanda cerca de 200 profissionais espalhados pelo mundo, que identificarão as tendências para daqui a dois anos. Em palestra concedida ontem pela manhã no Cinemark do Shopping Iguatemi para a imprensa, Barbara adiantou quais serão os hits do primavera/verão de 2008 - acredite ou não. O resgate de valores essenciais e culturas primordiais (primary), o alcance facilitado à boa vida (good life), a descoberta de um mundo anarquicamente criativo e às vezes distorcido (warped) e os aspectos mais confortáveis e refrescantes do litoral (coast) são as quatro macrotendências detectadas pela WGSN para a estação quente para 2008. Em entrevista exclusiva ao Estado, Barbara falou sobre a moda ecologicamente correta desta edição da SPFW, do acesso democrático à moda e de seus estilistas brasileiros preferidos. Há equipe da WGSN no Brasil? Não. Temos uma equipe de jornalistas em Nova York, outra em Los Angeles e outra no Extremo Leste. Três jornalistas daqui trabalham conectados com as nossas centrais (Jorge Grimberg, Camila Toledo e Paula Fajardo) para estabelecer estratégias de marketing. Que áreas oferecem mais inspiração ao mundo da moda? Tudo pode oferecer inspiração ao mercado fashion. As músicas exercem grande influência, assim como as artes plásticas, a arquitetura, que se tornou bastante influenciadora de uns anos para cá. Existe uma enorme gama de idéias que se cruzam e, assim, vão surgindo inspirações. De que forma a sustentabilidade ambiental, adotada nesta SPFW, pode caminhar com a moda? Há uma propensão, dos estilistas e fabricantes, de se desenvolver uma estratégia convergente à ecologia. Já podemos notar o incrível impacto que a natureza exerce consultando a internet, ingerindo comida orgânica. Eles pensam em como os produtos poderão contribuir para o equilíbrio no mundo. O público, em geral, releva a importância que a natureza tem em nosso mundo: ele apenas deseja aquela roupa e quer agora. Se você deseja adquirir um produto pelo menor preço e melhor qualidade, sem dúvida, pode fechar os olhos e comprar um produto manufaturado com elementos naturais. Como a sua equipe detecta quais serão próximos hits da moda? Temos sempre de olhar para frente, observando o que já passou e o que está nos circundando. As pessoas podem exercer muita influência, é só saber captar as mensagens enviadas por elas. É como sintonizar a estação certa do rádio e captar o que ela tem a dizer a seu respeito, à sua personalidade. Baixas, gordas, altas. Todas podem usufruir a mesma moda? Sim, todos podem estar ligadas ao mundo fashion. A moda deve ser democrática. Acho que é por isso que temos hoje uma aproximação mais intelectual, um conceito do que ela significa. Qual a sua opinião sobre os estilistas brasileiros? Desde que vim ao Brasil pela primeira vez fiquei muito impressionada, os designers aqui são criativos de diferentes maneiras. Gosto da Osklen e da Huis Clos. Admiro também Herchcovitch, Patricia Viera, Isabela Capeto e Adriana Barra, que infelizmente não está SPFW.