Quando o prazer de bordar vira negócio

Virgínia Barros sempre gostou de tricotar. Depois de se formar em jornalismo, ela acabou se enveredando pela moda. ?Minha família trabalhava com atacado de lingerie. Comecei a trabalhar com eles, porém eu quis fazer algo diferente?. A empresária apostou inicialmente em biquínis, cachecóis, tiaras e acessórios mais convencionais. Foi convidada a produzir para grandes confecções até seguir um caminho mais autoral. ?Quando cursei estilismo já tinha mais de seis anos de experiência com o tricô. Investi em pesquisa, mas nunca abandonei o conceito do feito à mão?, explica. Hoje, Virgínia diversificou sua produção, que inclui bolsas e sapatos de tricô. A empresária trabalha com fios importados, mas garante que, mesmo com o tricô no auge, preocupa-se com a relação custo-benefício de seu produto. ?O mais importante é apresentar peças e acessórios diferenciados. No tricô existem alguns segredos guardados a sete chaves?, confessa Virgínia Barros, que comercializa sua marca nas regiões sudeste, nordeste e centro-oeste do País.