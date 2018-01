Quando fazer nas calças é doença

ENURESE É a perda involuntária de urina durante o sono, inconsciente. Não é um ato deliberado nem forma de chamar atenção. No mundo, o problema ocorre em 15% das crianças com cinco anos, 3% com 10 e 1% com 12. Atualmente, acredita-se que a causa da enurese seja uma falha na maturação do sistema nervoso central. ?Até os cinco anos, escapar xixi de noite é normal. A partir dos 7 anos é que se tem de prestar mais atenção e procurar atendimento médico?, diz a pediatra Renata Waksman. - ENCOPRESE É o descontrole intestinal. A criança elimina as fezes fora de horário e descontroladamente. Normalmente, as causas são problemas psicológicos. ?Quando a criança tem a retirada das fraldas de maneira intempestiva, agressiva, fica com medo de fazer cocô. Ela vai para trás do sofá, o cocô sai, sem controle. Isso pode acontecer em outros momentos, quando a criança chega aos 3 ou 4 anos e ganha um irmãozinho?, conta Renata. A pediatra ressalta que aquele ?restinho? de cocô na cueca e na calcinha não é sinal de encoprese. ?Às vezes, elas seguram as fezes pois não qurem parar de brincar e escapa um pouquinho.?