Qual a sua fantasia sexual mais freqüente?

Só para homens 11,5% - Manter relações sexuais com uma mulher vestindo fantasias eróticas 9,04% - Manter relações sexuais com mulheres famosas 4,35% - Manter relações sexuais a quatro: você, sua parceira e um casal conhecido 53,13% - Manter relações sexuais a três: você, sua parceira e outra mulher 9,49% - Manter relações sexuais a três: você, sua parceira e outro homem 3,01% - Observar outras pessoas mantendo relações sexuais 2,79% - Manter relações sexuais em locais públicos, sendo observado 9,04% - Manter relações sexuais com um desconhecido -Só para mulheres 9,63% - Manter relações sexuais com um homem vestindo fantasias eróticas 7,34% - Manter relações sexuais com homens famosos 4,13% - Manter relações sexuais a quatro: você, seu parceiro e um casal conhecido 26,15% - Manter relações sexuais a três: você, seu parceiro e outro homem 23,39% - Manter relações sexuais a três: você, seu parceiro e outra mulher 9,17% - Observar outras pessoas mantendo relações sexuais 5,05% - Manter relações sexuais em locais públicos, sendo observado 8,45% - Manter relações sexuais com um desconhecido