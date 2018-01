Quais são os males que a gordura trans causa no organismo?

A gordura trans é formada por um processo químico que pode ser natural (quando ocorre no estômago dos animais) ou industrial (quando óleos vegetais são transformados em gorduras sólidas com a adição de hidrogênio). Trans é um diminutivo de ácido graxo transverso. A substância é muito utilizada pela indústria para melhorar o aspecto, a consistência e a durabilidade dos alimentos. No entanto, não é bem digerida pelo organismo. Não fomos preparados para ingerir a gordura trans. Parece haver uma incapacidade do organismo em eliminá-la ? ela fica depositada no corpo. A gordura trans eleva o colesterol ruim (LDL), diminui o colesterol bom (HDL), aumenta a obesidade abdominal e o processo inflamatório no organismo e há um risco maior de desenvolvimento de diabetes. Isso pode predispor a um risco grande de aterosclerose. Também há evidências científicas de que o consumo excessivo esteja relacionado a uma maior incidência de câncer de mama. Esta coluna é uma parceria do Jornal da Tarde com o Hospital Israelita Albert Einstein (Av. Albert Einstein, 627/701, Morumbi. Tel.: 3747-1233) Envie suas dúvidas sobre saúde para o e-mail revista@grupoestado.com.br