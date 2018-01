Pterossauro também tinha ''bico''

Do ponto de vista evolutivo, é difícil dizer se a termorregulação foi uma causa ou consequência do bico grande dos tucanos. "Isso exigiria um estudo comparativo muito mais detalhado", diz o pesquisador Denis Andrade. "O que temos são usos correntes que podemos investigar." Cada animal tem uma estratégia para controlar sua temperatura corporal. O ser humano sua no verão e coloca roupas grossas no inverno. O cachorro, quando está com calor, deita com a barriga pelada para cima. O elefante não transpira, mas abana as orelhas, onde a pele é mais fina, para dissipar calor. Até no registro fóssil é possível ver estruturas desse tipo. O pterossauro brasileiro Thalassodromeus sethi, por exemplo, tinha uma enorme crista óssea na cabeça que era altamente vascularizada. Segundo o paleontólogo Alex Kellner, do Museu Nacional do Rio de Janeiro, que descobriu a espécie, o estudo do tucano reforça a tese de que essa crista servia, entre outras coisas, como um radiador biológico. Por coincidência, a pintura usada pelo artista para decorar a réplica do pterossauro no museu é muito semelhante ao padrão de cores do bico do tucano. Até Charles Darwin prestou atenção no grande bico dos tucanos. Ele postulou que o bico servia como um ornamento, para fins de seleção sexual.