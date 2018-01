Próximos desfiles prometem mais famosos na platéia

Primeiro dia na SPFW ainda é bem calmo de celebridades. O mais mais do dia, até o momento, foi o prefeito Gilberto Kassab, que foi ao desfile de Reinaldo Lourenço na Faap. Por lá também passaram chiques (não necessariamente famosas) como Cris Saddi e Isabela Prata, sem falar nas atrizes Fernanda Torres e Adriana Lessa. A fashionista mais tchans era Donata Meirelles, diretora da Daslu. Para ver a Uma, só mesmo celebrities do mundo da moda, como Costanza Pascolato, Gloria Kalil, Lilian Pacce. Em Giselle Nasser, Priscila Borgonovi, que é fashion pois trabalha com isso, e tem no curriculo um casamento com Fabio Assunção, foi a mais assediada. Mas o dia promete. Vem aí ainda Forum, Osklen e Alexandre Hercovitch, que sempre reúnem bom casting na fila A. Fashion Victims No mundinho da Bienal é assim: falou que vai ser tendência, o povo já sai usando. Há váaaaaaaaaarias fulaninhas e fulanonas por aqui desfilando de legging e microvestido, ou maxibatas, como queiram. E já tem neguinha de botinha de cano curto sim, apesar do solzinho tímido que apareceu hoje. Isso é só o começo... Fause Haten Maria Rita causou no desfile do Fause Haten, como a celebridade Madonna da vez. Ah.. José Simão e a amiga Astrid Fontenele também deram pinta na fila A. Astrid, aliás, vai voltar com tudo para a telinha. Em breve, estréia, com ela, um programa ao vivo, todo dia, na GNT.