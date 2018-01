Próximo passo é viabilizar uso medicinal da planta

Cientistas da Embrapa enxergam um potencial para a soja que vai muito além do uso tradicional, em forma de óleo, leite ou consumo de grãos. Uma linha de pesquisa em andamento busca o desenvolvimento de formas transgênicas que agregam à planta propriedades terapêuticas. "Seria a soja medicinal, usada para produção de fármacos", resume o pesquisador de Recursos Genéticos e Biotecnologia da Embrapa, Elíbio Rech. O pesquisador, que esteve à frente do desenvolvimento da soja transgênica em parceria com a Basf, afirma que estudos estão sendo realizados para que a soja seja usada na produção de drogas anticâncer, na produção de hormônio de crescimento e para evitar a rejeição de transplantes e a contaminação pelo HIV, vírus causador da aids. A vantagem do uso da soja transgênica na produção de fármacos é, principalmente, econômica, afirma Rech. Para a produção de algumas moléculas, indústrias se valem de bactérias ou células de animais como meios de cultura. "No futuro, poderemos usar plantas em substituição a outros sistemas de fermentação", explica. Em vez de reagentes e condições controladas de laboratório, seriam necessárias apenas a luz e a água. O potencial de produção faz com que a fabricação de alguns produtos específicos já possa ser cogitada. É o caso do gel bactericida feminino, em estudo para proteção contra o HIV. "Para fazer tal produto é preciso uma grande quantidade de matéria-prima, o que tornaria a produção por meio de cultura de bactérias ou células muito mais cara", observa Rech. Os estudos da Embrapa para o uso da soja no desenvolvimento de fármacos estão sendo realizados em parceria com diversas instituições de pesquisa, como a Universidade de Brasília (UnB), a Universidade Estadual de São Paulo (Unesp) e o National Institutes of Health (NIH), dos Estados Unidos.