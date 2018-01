Provas são trabalhosas no segundo dia da Fuvest

Os candidatos da segunda fase do vestibular da Fuvest - o mais concorrido do País - realizaram ontem as provas de história e química. Cerca de 1.040 alunos faltaram à prova de história, o equivalente a 5,95% do total de convocados (17.485). Em química, a abstenção foi de 6,45%, ou seja, 951 dos 14.747 candidatos. Professores do Curso e Colégio Objetivo afirmam que a Fuvest elaborou uma boa prova. Para o coordenador de química, Antonio Mário Salles, as questões eram trabalhosas. Daily de Matos Oliveira, coordenador de história, considera que foram cobrados os temas clássicos. Hoje, 13.481 candidatos devem fazer a prova de geografia e 10.779, a de biologia.