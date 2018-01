Prova de matemática tem 6,8% de faltas

A última prova da segunda fase da Fuvest - matemática - teve índice de abstenção de 6,83%, pouco maior que no ano passado (6,6%). Faltaram 1.187 dos 17.371 convocados para o exame. O coordenador de matemática do Curso e Colégio Objetivo, Giuseppe Nobilioni, conta que a prova foi direta, com enunciados curtos e sem muita contextualização. "É o oposto do que se percebe na prova do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). Exige conhecimento mais aprofundado do aluno."A primeira chamada para a matrícula será no dia 4 de fevereiro. A matrícula dos aprovados será nos dias 9 e 10 do mesmo mês.