Prova Brasil será aplicada em toda rede em novembro

A segunda edição da Prova Brasil, a avaliação aplicada pelo Ministério da Educação com todas as turmas de 4ª e 8ª séries do ensino fundamental, será feita em novembro. Os resultados da prova são usados, junto com dados de reprovação e evasão, para calcular o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) de cada Estado, município e escola. Na noite de ontem, o ministro da Educação, Fernando Haddad, fez um pronunciamento para lembrar prefeitos, governadores e diretores de escolas da necessidade de participar da prova. A repetição do teste, feito pela primeira vez em 2005, servirá para que o ministério calcule se houve avanço das redes educacionais no Ideb nos últimos dois anos. A avaliação universal será feita a cada dois anos. Cada Estado e município tem metas do Ideb a cumprir nesse período. O objetivo nacional é chegar a média de 6 pontos até 2021. No entanto, pela disparidade entre as redes, cada Estado tem uma meta a partir da sua situação atual. Apenas cinco Estados têm metas iguais ou superiores a seis. O ministério pretende também avaliar alunos no fim do primeiro ciclo de alfabetização, no segundo ano do ensino fundamental.